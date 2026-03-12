Moc dobře ví, co může říkat a co ne. Akční historky z bojových operací z něj zrovna neproudí. Přesto je vděčným a mimořádně zasvěceným vypravěčem, který během svého bojového nasazení ve světě viděl a zažil mnohé.
Brigádní generál Miroslav Hofírek (47) je s českými speciálními silami spojený více než dvě dekády. Jejich ředitelem byl od ledna 2023. Patří mezi nejzkušenější důstojníky speciálních sil u nás. Na svém kontě má hned čtyři bojová nasazení v Afghánistánu. Zároveň platí za stratéga a reformátora. Tato mise mu ale na konci února skončila. Teď se posouvá dál na velitelství pozemních sil a při té příležitosti se ohlédl za svou kariérou i za profesí nejelitnějších vojáků. Jak si vedou čeští „spešláci“ ve srovnání s kolegy z Delta Force a z jiných slavných jednotek světa? A jak se vyrovnává se zážitky z boje?
Co vás nasměrovalo do armády? Navazujete třeba na rodinnou tradici?
Mluvit vyloženě o tradici se v případě mé rodiny nedá. Můj otec byl voják základní služby a z vojny si příliš dobré zážitky neodnesl. Nicméně jeho táta byl vojákem z povolání. Takže nějaký vzor jsem v rodině měl. Moje odhodlání stát se vojákem ve mně dozrálo poměrně brzy. Na konci základky jsem netrpěl tím, že bych nevěděl, co budu dělat.
Jaká byla hlavní motivace?
Co se dočtete dál
- Životní příběh Miroslava Hofírka.
- Jaká je struktura speciálních sil v Česku.
- Kde všude Češi operovali.
- Jak si Češi vedou ve srovnání se zahraničními útvary.
- Jak se změnila povaha války za 20 let a jak to dopadá na speciální síly.
