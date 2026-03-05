Herečka Sarah Haváčová si na nezájem veřejnosti nemůže stěžovat. A to v jakémkoli smyslu. Poté, co se stala jednou z tváří protivládních demonstrací a objevila se informace, že vstoupila do aktivních záloh české armády, stala se jedním z hlavních terčů útoků na sociálních sítích. „Kdyby hejty nepřišly, znamenalo by to, že něco dělám špatně,“ říká pětatřicetiletá představitelka jedné z hlavních rolí v úspěšném seriálu Metoda Markovič v rozhovoru pro HN.
Vy jste teď hodně politicky aktivní, vystoupila jste na demonstraci, natáčíte videa. Co vás k tomu jako herečku přivedlo?
Neřekla bych, že jsem aktivní politicky. Angažuji se jako občanka. To, že jsem herečka, s tím nijak nesouvisí. Občansky angažovat by se podle mě měl každý člověk, který to tak cítí. Nejsem politická analytička a nechci se vyjadřovat k věcem, kterým nerozumím. Ale cítím, které věci jsou správné a které ne. Líbí se mi, jak vystupuje prezident Petr Pavel. A když jsem byla spolkem Milion chvilek pro demokracii oslovena, abych se za něho postavila v jeho sporu s Motoristy o jmenování Filipa Turka ministrem, tak jsem to udělala a vystoupila na demonstraci.
Jak jste se vlastně daly s Milionem chvilek dohromady?
Před pár lety jsme byli společně s Mikulášem Minářem v Osvětimi. Byl to výjezd se studenty, který organizoval Marek Vácha. Od té doby jsme se neviděli, ale nyní mně napsal, jestli jsem ochotná vystoupit na pódiu s minutovou řečí, a tak jsem souhlasila.
Vy jste na demonstraci řekla: „Demokracie není zadarmo a jsme odhodláni ji bránit.“ Někdo vám ale může namítnout: „Co blázníte, vždyť demokracii máme.“ V čem je podle vás problém?
