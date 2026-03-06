Ve starožitnictví Antiques Cinolter přímo naproti Maiselově synagoze v centru Prahy nakupovali první rok po otevření pouze cizinci. „Za prvních dvanáct měsíců přišli do obchodu jen čtyři Češi. A ti se sháněli po kanceláři statistického úřadu, která tu sídlila předtím,“ vypráví Martin Cinolter, jenž se už 33 let živí prodejem historického užitého umění. Tak starožitnosti sám nazývá. Dnes tvoří 80 procent klientely jeho obchodu, jejž vede se svým synem Matějem, tuzemští zákazníci.
A mezi nimi se najdou tací, kteří tu občas nakupují opravdu exkluzivní kousky. Martin Cinolter ukazuje třeba náramek z konce 19. století z 18karátového zlata s barmskými rubíny, kolumbijskými smaragdy a cejlonskými safíry. Cena 410 tisíc korun. Podle starožitníka se na pultu, či spíše v trezoru takto unikátní zboží navzdory vysoké ceně neohřeje příliš dlouho.
