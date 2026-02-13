První překvapení přichází, když zjistíte, že z pražského nádraží Florenc můžete vyjet pohodlně v šest večer a váš autobus dorazí do Sklářské Poruby už krátce po osmé. Jste tam tedy dřív než ve Špindlerově Mlýně nebo Peci pod Sněžkou. Szklarska Poręba, zimní středisko na polské straně Krkonoš, působí první únorovou středu večer mnohem živěji než pouhých patnáct kilometrů vzdálený Harrachov. Po zdejší hlavní ulici s mnoha světelnými reklamami korzují zástupy lidí. Je tu hodně dětí, restaurace jsou plné. Třeba před populárním podnikem Niebo w Gębie (Nebe v ústech), jenž má český jídelní lístek a ve městě tři pobočky, dokonce stojí fronta. Je to jistě i tím, že zdejší Dolnoslezské vojvodství má právě zimní prázdniny, takže do Krkonoš dorazily celé rodiny.
„Harrachov mi ale připadá večer temný i jindy, nic se tam neděje. My Poláci chodíme mnohem raději ven a bavíme se,“ míní Dorotea Dahrendorfová, která bydlí dvě stě metrů od hlavní třídy Sklářské Poruby v hrázděné chalupě, jedné z mála, které tady zbyly. Pronajímá v ní také část horního patra turistům. Teď má hosty z Německa, minule u ní bydleli Češi.
Co se dočtete dál
- Jaký je poměr kilometrů a cen ve skiareálech v polských a českých Krkonoších.
- Co Češi chválí na polských hotelech.
- V čem se Češi podle polských obyvatel Krkonoš podobají Němcům.
