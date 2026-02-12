Patrik Eliáš strávil dvacet let v jednom klubu. V New Jersey Devils je symbolem věrnosti a úspěchu: dvakrát vyhrál Stanley Cup a jako jeden ze čtyř Čechů spolu s Jaromírem Jágrem, Dominikem Haškem a Milanem Hejdukem se dočkal pocty, když mu vyvěsili dres pod strop haly a navždy vyřadili jeho číslo 26. 

Jelikož nikdy s českou hokejovou reprezentací nevyhrál žádný velký turnaj, zůstává v očích domácích fanoušků trošku ve stínu slovutnějších kolegů. Jenže čísla hovoří výmluvně: s 1025 body v 1240 utkáních NHL je druhým nejproduktivnějším Čechem v kanadsko-americké lize a dlouho to tak i zůstane. David Pastrňák se na tisícovku dostane nejdříve za rok. Naopak u vydělaných peněz Pastrňák Eliáše v letošní sezoně přeskočil a překonal jeho kariérní výdělek 75 milionů dolarů hrubého.

Na turnaj do Nagana trenér Ivan Hlinka Eliáše nevzal, protože byl prý tehdy v 21 letech moc mladý. Pak si zahrál na následujících čtyřech olympiádách, ale byla z toho jen jedna bronzová medaile. Tehdy se to vzhledem k silné generaci bralo veskrze jako neúspěch, letos v Miláně by to byl naopak velký úspěch. Čechů v NHL rapidně ubylo, takže z nich nejsou schopni sestavit ani kompletní tým. To velmoci Kanada, USA, Švédsko či Finsko si mohou vybírat.

