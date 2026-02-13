Když nakupujeme potraviny, tak věříme, že jsou vyrobeny tak, jak to popisuje jejich výrobce, a že obsahují to, co říká seznam na obalu. Když podepisujeme smlouvu o koupi bytu nebo domu, tak důvěřujeme druhé straně, že nám za naše peníze opravdu bydlení postaví. Moderní společnost je totiž postavena na důvěře v systém, který funguje podle určitých pravidel, která jsou definována zákony a smlouvami. Když je někdo poruší, je systémem donucen je buď splnit, nebo je potrestán.
Ve chvíli, kdy v případě porušení není nikdo, kdo by vynutil fungování takto domluvených pravidel, nastává anarchie – a lidé ztrácí důvěru v systém a jeho pravidla jako celek. Přesně v tomto okamžiku se nyní nachází mezinárodní řád vzniklý po druhé světové válce. Ve velké míře byl založen na důvěře, že hráči – státy, mezinárodní organizace i nadnárodní firmy – budou hrát podle stejných pravidel, která budou více či méně dobrovolně dodržovat, protože se to zdálo pro všechny výhodné.
Co se dočtete dál
- Jak finský prezident vidí budoucí uspořádání světa.
- Proč je pro západní demokracie důležitý globální Jih.
- Jak obnovit důvěru mezi státy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.