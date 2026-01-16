Česko stárne. Do roku 2050 bude až jedna třetina obyvatel starší 65 let a připravit by se na to měl nejen sociální a zdravotní systém, ale také zaměstnavatelé. V řadě států už řeší, jak pomoci lidem v předdůchodovém věku pracovat tak, aby to bylo příjemné a výhodné pro obě strany. A také jak se zapojit i po odchodu do penze anebo jak odejít a psychicky se z toho nezhroutit. Zatímco na Slovensku investovali 13 milionů eur do velkého projektu na národní úrovni, který se age managementem (tedy způsobem řízení s ohledem na věk zaměstnanců) zabývá, v Česku zatím takto rozsáhlá aktivita chybí.
„Plánují změřit přes 15 tisíc lidí. V tuhle chvíli je to největší projekt ve střední Evropě,“ říká Ilona Štorová, předsedkyně neziskové organizace Age Management. Ta v Česku popularizuje finské metody, které se zabývají pracovní schopností zaměstnanců, a pomáhá firmám úspěšně zaměstnávat různé věkové skupiny.
Věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje, uvědomují si to firmy? Věnují se stárnutí zaměstnanců?
Ty uvědomělé ano, ostatní vyčkávají. Je to v podstatě nepopulární téma. Ale problém bude čím dál palčivější s ohledem na to, kolik dětí se rodí. V nejbližších deseti letech začne odcházet z pracovního procesu početná generace takzvaných Husákových dětí a propad pracovních sil bude zřejmý. Potřebovali bychom v pracovním procesu udržet co nejvíce lidí v dobrém zdravotním stavu, kteří chtějí ještě pracovat. To podtrhuji. A vytvořit jim podmínky, aby mohli být zaměstnáni. Třeba na zkrácený úvazek, jen některé dny v týdnu.
Zdůrazňujete, že musí chtít pracovat. Nezáleží i na tom, jak se cítí v kolektivu třeba mladších kolegů?
Samozřejmě. Pokud se firma bude prezentovat jako mladá, dynamická, tak do ní zaměstnance kolem 50 let už nedostane. Je potřeba nastavit politiku age-friendly pro všechny generace. Každá generace má svou silnou stránku, kterou je třeba využít. Ideální je nakombinovat pracovní týmy, aby tam byli mladší s energií a starší se zkušeností. Je potřeba také pracovat s ochotou lidí se vzdělávat. Někteří už se nic nového učit nechtějí, bude nutné jim vysvětlit, že je to pro jejich práci nezbytné.
Co se dočtete dál
- Jak se daří přizpůsobovat zaměstnávání lidí v Česku různým generačním skupinám.
- V čem je finský systém unikátní.
- Proč spoření na důchod nestačí a je třeba se připravovat i psychicky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.