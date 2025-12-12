Slunce, bazén, zahrada. Na první pohled letní idylka, kdy se rodiče baví s přáteli a jejich děti v kruhu i rukávkách dovádí ve vodě. Jenže tato pohodová scéna se rychle rozplývá, když se dítě otáčí hlavou vzhůru a beznadějně kope nad hladinou nohama. Za pár vteřin přibíhá dospělý a dítě zachraňuje. Video, které kolovalo mezi mnoha rodiči celé léto, zveřejnil na svém profilu záchranář Marek Dvořák.
Jeho příspěvky přesně takhle fungují: doslova se zaseknou v hlavě a při všemožných denních situacích připomínají lidem, že okamžik nepozornosti je může stát život. I proto se z Dvořáka stal nejznámější český záchranář se silnou komunitou na sociálních sítích. O jeho kurzy první pomoci je obrovský zájem a vyprodané má i přednášky. Silný profil láká i firmy. „Odmítám drtivou většinu nabídek, je jich strašně moc. Dneska jsem třeba odmítl tři. Firmy jsou ochotné zaplatit fakt úplné nesmysly,“ říká Dvořák a popisuje největší mýty a nesmysly při první pomoci.
Proč záchranka? Nejtěžší případy, smrťáky, stres, rodina kolem.
Tohle jsem si vybral, podle mě je to nejlepší možná práce. Myslím si to dokonce už od dětství. Asi vždycky jsem potřeboval v životě adrenalin a akci. A o tom je přesně záchranka. Navíc, když to srovnám třeba s prací v nemocnici, tak je to vlastně odpočinková záležitost.
