Bernhard Jung měl šikovného pradědečka, díky jehož patentu z roku 1908 dnes může oslovovat mladou generaci. „Až třetina populace Německa nepije alkohol. Takže oni tohle…,“ ukazuje v ruce lahev, „… nebudou srovnávat s alkoholickým nápojem. Pro ně je důležité, že je to dobré pití.“

Továrna, kterou založil Bernhardův pradědeček na základě svého vynálezu, se totiž zabývá něčím, co je nyní rostoucí trend nejen u našich západních sousedů. A i u nás je o tomto fenoménu víc a víc slyšet. Dělá z alkoholického vína nealkoholické. Němečtí vinaři se sice mnohdy mračí, ale poptávka jde jednoznačně nahoru – a Bernhardova firma Carl Jung (ano, to byl onen pradědeček) z Rüdesheimu nad Rýnem se tak může těšit na to, že ji brzo převezme pátá generace rodiny, představovaná Bernhardovou dcerou.

„Děláme to pro velké firmy i pro malé start-upy, které přicházejí s novými nápoji,“ popisuje Bernhard Jung v novogotické vile přilepené na tisíciletou věž starého hradu. Tam si ještě jako malý hrál, když firmu vedl jeho otec. Nyní jsou to reprezentační prostory. Z jedné strany je opečovávaná vinice s výhledem na Rýn, vzdálený pár set metrů. Z druhé je několik menších továrních hal, kde běží dvě dealkoholizační kolony a plnicí linka, odkud do celého světa míří víno a sekt bez alkoholu. Na krabicích určených ve skladu pro Saúdskou Arábii je přímo napsáno, že jde o nealkoholický ovocný nápoj. „Slovo víno je tam zakázané,“ usmívá se majitel.

