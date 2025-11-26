Jak by se asi dějiny vyvíjely, kdyby nějaký atentátník zavraždil Adolfa Hitlera, Josifa Stalina nebo třeba Vladimira Putina. Anebo Benita Mussoliniho. K tomu poslednímu bylo několikrát velmi blízko. A jeden z těchto pokusů má výraznou českou stopu. Stopu za stovky tisíc. Atentátníkovi, který se italského diktátora pokusil zastřelit, totiž poskytl nemalé peníze československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. K pokusu o tuto politickou vraždu došlo právě před 100 lety, v listopadu roku 1925.
Není známo, proč by si měl člověk, který jde někoho zastřelit, oholit kníry. Ale Tito Zaniboni to brzy ráno 4. listopadu 1925 udělal. Nasedl do auta a z domu poblíž Vatikánu odjel do centra Říma. Zaparkoval nedaleko Paláce Chigi, který tehdy byl (a dnes je opět) sídlem italských premiérů. Zaniboni měl zamluvený hotelový pokoj, z jehož okna měl přímý výhled na balkon paláce Chigi. Za několik hodin na něj měl vejít Benito Mussolini a promluvit k davu shromážděnému u příležitosti výročí italského vítězství v první světové válce.
Zaniboni si s sebou do hotelu přinesl pušku s dalekohledem a dvěma nábojnicemi typu dum-dum. Použít je už ale nestačil. Ještě než se Mussolini na balkonu objevil, vtrhla do hotelového pokoje policie a Zaniboniho zatkla. Podle všeho ho prozradila jeho milenka, které o svém záměru řekl.
