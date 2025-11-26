Jak by se asi dějiny vyvíjely, kdyby nějaký atentátník zavraždil Adolfa Hitlera, Josifa Stalina nebo třeba Vladimira Putina. Anebo Benita Mussoliniho. K tomu poslednímu bylo několikrát velmi blízko. A jeden z těchto pokusů má výraznou českou stopu. Stopu za stovky tisíc. Atentátníkovi, který se italského diktátora pokusil zastřelit, totiž poskytl nemalé peníze československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. K pokusu o tuto politickou vraždu došlo právě před 100 lety, v listopadu roku 1925.

Není známo, proč by si měl člověk, který jde někoho zastřelit, oholit kníry. Ale Tito Zaniboni to brzy ráno 4. listopadu 1925 udělal. Nasedl do auta a z domu poblíž Vatikánu odjel do centra Říma. Zaparkoval nedaleko Paláce Chigi, který tehdy byl (a dnes je opět) sídlem italských premiérů. Zaniboni měl zamluvený hotelový pokoj, z jehož okna měl přímý výhled na balkon paláce Chigi. Za několik hodin na něj měl vejít Benito Mussolini a promluvit k davu shromážděnému u příležitosti výročí italského vítězství v první světové válce.

Zaniboni si s sebou do hotelu přinesl pušku s dalekohledem a dvěma nábojnicemi typu dum-dum. Použít je už ale nestačil. Ještě než se Mussolini na balkonu objevil, vtrhla do hotelového pokoje policie a Zaniboniho zatkla. Podle všeho ho prozradila jeho milenka, které o svém záměru řekl.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak konkrétně Masaryk přispěl na atentát na Mussoliniho.
  • Kdo byl prostředníkem při předání peněz.
  • Jak na to fašistický režim reagoval a proč atentátník později Mussolinimu z vězení děkoval.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se