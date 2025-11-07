V průběhu volební kampaně, která právě probíhá v Československu, uřízli slovenští rolníci ve vesnici Detva třinácti socialistickým agitátorům uši, „informovaly“ v listopadu 1925 americké čtenáře renomované noviny The New York Times (NYT). Článeček vyzdrojovaný pouze slovy „jak uvádí zpráva z Prahy“ bychom dnes bez většího váhání označili za fake news. V dobovém československém tisku totiž zprávu nenajdeme, takže je velmi pravděpodobné, že ji redakce NYT, která v Československu neměla zpravodaje, prostě převzala z rakouských, případně maďarských zdrojů. A ty o sousedním nově vzniklém státu šířily divokou účelovou propagandu často, před volbami pak s obzvláštní chutí.
I bez řezání uší však byla volební kampaň, která vrcholila právě před sto lety, velmi vyhrocená a silnými slovy nešetřili politici ani po ní. Málokdo ze současníků by tehdy řekl, že Československo zrovna zažívá nejlepší roky své historie.
Co se dočtete dál
- Co v roce 1925 měly vyřešit předčasné volby.
- Jak na tom byl československý průmysl před sto lety.
- Proč málem vyhráli komunisté a co dalo trojnásobnému premiérovi větší manévrovací prostor.
