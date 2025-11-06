Člověk sdílí se šimpanzi bezmála 99 procent dědičné informace, ale délkou života své nejbližší příbuzné z živočišné říše výrazně předčí. Věku nad 40 let se dožije jen každý desátý šimpanz. Oproti tomu mezi dnešními lovci a sběrači – lidmi, kteří žijí podobně jako ti pravěcí a nemají přístup k vymoženostem moderní medicíny – se každý šestý dožije věku přes 70 let. Patnáctiletý šimpanz má před sebou v průměru ještě dalších patnáct let života, kdežto stejně starého příslušníka etnik lovců a sběračů čeká v průměru dalších 40 let.
V přírodě platí, že větší tvorové se dožívají vyššího stáří. Výjimku představují malá a velká psí plemena. Mohutní bernardýni se dožívají sedmi let, zatímco malí psíci žijí dvakrát tak dlouho. I když zohledníme tělesnou hmotnost člověka kolem 70 kilogramů a šimpanze zhruba 40 kilogramů, představuje délka lidského života mezi všemi primáty výraznou výjimku. Jako mnohem důležitější „elixír mládí“ se ukazuje vysoce rozvinutý lidský mozek. U primátů platí, že s velikostí mozku se prodlužuje život. Z této zákonitosti se člověk nijak zvlášť nevymyká. Délka lidského života odpovídá velikosti našeho mozku.
Naši předci výkonný mozek nutně potřebovali. Sběrači a lovci si za den seženou sedmkrát víc kalorií než šimpanzi a musí při tom namáhat hlavu. Šimpanz získává 95 procent energie z potravy, kterou jednoduše posbírá. Lovci a sběrači si jí tak opatří jen osm procent. Zhruba třetinu energie naberou z potravy, ke které se dostávají složitějším způsobem, například dobýváním podzemních hlíz nebo rozbíjením tvrdých skořápek. A 60 procent spotřeby energie kryjí lovem. K tomu potřebuje člověk čas na vyzrání mozku a na osvojení znalostí a dovedností. Naši předci toho dosáhli zpomaleným stárnutím. Je to jasně patrné na DNA, jejíž funkce s věkem upadají. Šimpanzům běží tyto procesy v dědičné informaci výrazně rychleji než lidem.
