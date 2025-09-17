Od jiných lidí můžete chytit rýmu, chřipku nebo jinou nakažlivou nemoc. Je ale možné, že byste se od nich nakazili korupcí, násilným chováním či nenávistí? Podle vědeckých výzkumů ano. Neetické chování se skutečně šíří v komunitách podobně jako přenosné nemoci a imunní je málokdo.
Když se v médiích mluví a píše například o epidemii násilí, nejde jen tak o vzletnou metaforu, ale o poměrně výstižný popis situace. Stejně jako v případě zmíněné chřipky, i u násilného chování se totiž zvyšuje šance, že „onemocníte“, když jsou „nemocní“ i vaši blízcí. Například podle studie vědců z Ohio State University mají lidé o 48 procent vyšší pravděpodobnost, že se zapletou do vážné rvačky, o 183 procent, že někomu vážně ublíží, a o 140 procent, že na někoho vytáhnou zbraň, pokud se stejného chování dopustil jejich přítel.
Co se dočtete dál
- Jak se může podle studie šířit vliv násilného činu.
- Jak ovlivňuje naše jednání setkání s podvodem.
- Co také způsobila rétorika Donalda Trumpa.
