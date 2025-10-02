Jakou cenu má názor, který prostě jen tak bez diskuse přijmete a šíříte? Rozkládá se zdravý rozum? Filozof Václav Němec (56) varuje před rozbíjením demokracie. Přemýšlí z nadhledu o české společnosti, současné politice nejen v předvolební atmosféře i o světě. „Novodobé státy se proměnily v jakési velké domácnosti, kde se ekonomika stala hlavní náplní politiky, takže vlastně není divu, že lidé nakonec mají tendenci zvolit si nějakého despotu, který podle jejich představ nejlépe umí ‚obhospodařit‘ ekonomické procesy, zajistit růst HDP a rozdělit společenské bohatství,“ říká.
Tvrdíte, že ve světě před několika lety došlo k bodu obratu, který svobodě nesvědčí. Co si pod tím bodem obratu máme představit?
Termín pochází od Timothyho Snydera, který mluví o „obratu vlivové osy“. Ještě v 90. letech minulého století plynul vliv ze západu na východ. Rozšiřovaly se západní struktury, Evropská unie, NATO, v zemích východního bloku byly přejímány modely západní demokracie. Ale po roce 2000 dochází k jakémusi obratu v tom smyslu, že vliv začíná proudit spíše z východu na západ. Souvisí to s tím, že staronové despotické říše, které dnes již můžeme nazývat neototalitními režimy, jako jsou Rusko a Čína, nejenom začaly utahovat šrouby směrem ke svému vlastnímu obyvatelstvu a stále více omezovat jeho svobodu, ale naučily se také dovedně využívat vymoženosti západního světa, zejména výdobytky západní techniky, kapitalistickou organizaci ekonomiky a nová média proti západnímu demokratickému světu. A svobodný svět si toho dlouho nevšímal a dostatečně na to nereaguje dodnes.
Trošku mě ta slepota vůči rostoucímu vlivu nedemokratických režimů a jejich schopnosti využívat západní technologie proti Západu připomíná moment, kdy si Lenin pochvaloval, že mu „kapitalista prodá i provaz, na kterém ho pak oběsí“.
Co se dočtete dál
- Jak to vypadá se vztahem demokracie a kapitalismu v Evropě.
- Co vidíme v chování a postojích nejen Stačilo!, SPD, ale třeba i Andreje Babiše.
- Opravdu dochází k rozkladu zdravého rozumu?
