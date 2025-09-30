Evropané jsou pohroužení do své „mauzolejní ekonomiky“ a příliš povýšení na to, aby uchopili praktiky Američanů a Číňanů a inspirovali se jimi pro proměnu svého hospodářství. Tohle stojí v úvodu knihy, která v těchto týdnech vévodí žebříčku bestsellerů ve Spojených státech a deník Financial Times ji nominoval mezi nejlepší knihy roku. Je to také jediná zmínka o Evropě, opakující se ještě jednou na konci knihy.
Kniha Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (Závratný: Čínská snaha konstruovat budoucnost) je skvělou hlubokou sondou do současného stavu Číny a Ameriky. Dá se díky ní pochopit dynamika jejich vztahů z hospodářského a lidského pohledu. A také to, proč je Evropa chycena v pasti své minulosti a proč má potíže se od ní odrazit k nějakému novému modelu prosperity do budoucna.
Co se dočtete dál
- V čem jsou výhody čínského inženýrského přístupu.
- Proč Amerika aktuálně za Čínou zaostává.
- Jaké ponaučení by si z čínského růstu měla vzít přešlapující Evropa.
