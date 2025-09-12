Na úpatí kolumbijských hor, před hotelem Casa Bohemia se čtyřmi hvězdičkami, 57 lůžky, velkým bazénem a hodnocením 8,5 na Booking.com vlaje na stožáru česká vlajka. Další má majitel malého resortu Martin Převratský vytetovanou na paži. Považuje se za vlastence, mimo Česko žije ale už docela dlouho.
Rodák z České Lípy v Kolumbii založil vinici, postavil zmíněný hotel a otevřel minipivovar, kde vaří ležáky pod značkou Lipa. Do města Neiva 300 kilometrů severně od rovníku se přistěhoval před osmi lety, kdy jihoamerická země po desetiletích ozbrojených střetů vlády s ultralevicovými guerillami a všudypřítomnou narkomafií začínala být konečně bezpečnou destinací pro turisty i zahraniční podnikatele. Sedmačtyřicetiletý muž ve videorozhovoru z Neivy ujišťuje, že v byznyse se mu daří čím dál víc, bezpečnostní situace se ale v poslední době zhoršila.
Česká svíčková v kolumbijských tropech
„Nejdřív mi telefonovali, ať se s nimi sejdu někde v horách. Když jsem to odmítl, poslali mi video, kde sedí čtyři maskovaní chlapi se samopaly a říkají, že Prevratsky je nepřítel revoluce,“ líčí krajan zhruba dva roky staré zážitky, kdy se mu ozvali členové Revolučních ozbrojených sil Kolumbie známých pod zkratkou FARC, povstalecké a podle Převratského spíše kriminální organizace, jež se snaží od místních podnikatelů vybírat výpalné. Mnoha lidem by takové vyhrožování zřejmě připravilo pár bezesných nocí, absolvent střední sklářské školy v severočeském Novém Boru tvrdí, že má pro strach uděláno. Podle jeho slov ho příliš nerozhodilo ani to, když mu na dvůr jeho domu později kdosi hodil granát, který explodoval.
