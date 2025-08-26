Miles Copeland byl jedním ze zakladatelů CIA, podílel se na organizování několika převratů, například v Íránu. Egyptskému prezidentu Gamálu Násirovi radil s vybudováním jeho vlastní tajné služby. Copeland tak leccos věděl o lidské povaze, o přemýšlení těch, kteří třímají moc, i o emocích cloumajících s ovládanými. „Ukojení hrdosti je pro frustrované lidi důležitější než jídlo a bezpečí,“ shrnul své zkušenosti z mezinárodní scény.
Vladimir Putin své frustrace nijak neskrývá, plní jimi své klíčové texty i projevy. Například jeho mnohastránková esej z léta 2021 o vztahu Ukrajiny a Ruska dala jasně nahlédnout do jeho záměrů s Ukrajinci. V Evropě se často objevují tvrzení, že pokud nebude ruský prezident zastaven na Ukrajině, během několika příštích let může vojensky zaútočit přímo na některou zemi Severoatlantické aliance, třeba na Polsko nebo na pobaltské státy. Jsou to tvrzení samozřejmě nedokazatelná. Nechceme je bagatelizovat, na druhou stranu, ruská armáda nedokázala za tři a půl roku zdaleka dobýt ani celý Donbas, takže je namístě otázka, jak by, vyčerpaná současným konfliktem, mohla pomýšlet na další expanzi.
Lepší než bavit se o spekulacích je zaměřit se na to, co Putin ve vztahu k zemím střední a východní Evropy říká a požaduje zcela veřejně. Netají se s tím ani nyní, kdy americký prezident Donald Trump žádá zahájení přímých mírových rozhovorů mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Co se dočtete dál
- Putinovi nejde o vojenský útok na další zemi, ale o politickou kontrolu – jakým způsobem?
- Jaký nový systém vztahů v Evropě chce nastolit a co by to znamenalo pro Česko.
- Jakou roli v tom hraje Ukrajina.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.