Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil dává velký důraz na data. K rozhovoru o tom, jak se Čechům 35 let po listopadovém převratu vede, proto přišel vyzbrojen velkou zásobou grafů. Ilustroval jimi jak vývoj ekonomické úrovně naší země, tak i její další problémy, jako je zdravotní stav obyvatel či slabiny vzdělávacího systému. V jeho podání se tyto faktory vzájemně ovlivňují a vypovídají o tom, co by se u nás mělo změnit, aby se země dostala z pasti v podobě nízké přidané hodnoty a z ní plynoucích nízkých příjmů Čechů.

Češi mají blbou náladu. Mají k tomu pádné ekonomické důvody?

V letech 2022 až 2023, kdy probíhala inflační krize, spadla spotřebitelská důvěra, tedy něco jako míra deprese, na úroveň roku 2012. Ovšem tehdy, v době vleklé recese, byl pokles spotřeby domácností relativně zanedbatelný, kolem dvou procent. Tentokrát ale došlo k brutálnímu poklesu, ve srovnání s koncem roku 2019 jsme o šest procent níž. To je nejhorší výsledek ze všech zemí Evropské unie.

