Padesát let po konci vietnamské války a její nelítostná dějinná lekce pořád rezonuje. Jak se s jejím dědictvím vyrovnávají dnešní turisté? Návštěva míst, kde se psala historie, vás sfoukne na kolena! Nezůstaňte jen u dokumentu z Netflixu, vydejte se na cestu, která vám otevře oči – a to nejen za hranice vietnamské kultury, ale i za ty naše. Pronikněte do hloubky konfliktu, jehož stopy do našich životů pronikají jako neodolatelné aroma vietnamské kávy.

Před padesáti lety skončila vietnamská válka – jeden z nejdelších a nejkrvavějších konfliktů druhé poloviny dvacátého století. A mimochodem také jeden z mála konfliktů, jehož důsledky zažívá skoro každý Čech každý den. A bude je zažívat dál. Ale o tom až na konci. Pokud máte zájem v roce 50. výročí pádu Saigonu o téhle válce něco zjistit víc a nestačí vám skvělý dokument, který je aktuálně k dispozici na Netflixu, je tenhle text právě pro vás. Do Vietnamu se jezdí čím dál víc, a tak nebude od věci nabídnout pár míst, kde můžete nejen objevit výrazné stopy války, ve které zahynuly tři miliony Vietnamců a desetitisíce Američanů, ale zažít její povahu takřka vlastní kůži. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Kde všude se dají najít památky na vietnamskou válku

Jak se na ona místa dá bez problémů dostat a co se tam dá vidět

Proč to všechno pro Čecha není jen mrtvá historie První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Všechny články v audioverzi + playlist Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům! Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.