Mladí lidé mají často představu, že ideální je pracovat z pláže na tropickém ostrově. Ráno vstát, zapnout laptop, dát si dejme tomu kokosovou kávu s ledem, udělat, co je potřeba, a pak mít spoustu času na relax a poznávání okolí, přičemž všechno nenadálé se snadno vyřeší online.

To je naivní představa, co? To přece nejde! Takhle věci nefungují!

Nebo že by ano?

Inu, vyzkoušel jsem to. A nejen že to jde a že to funguje. Ono to dokonce jde a funguje, i pokud je člověku 55, slovy pětapadesát let.

Pokud máte zájem, zde nabízím stručný návod na tropický, ve finále hodně občerstvující home office (nejen) pro boomery.

Nejprve v kostce předpoklady. To základní, co potřebujete, je osvícený šéf plus tolerantní partner či partnerka. Jelikož obojím disponuji, mohl jsem dát prostor další nutné podmínce, kterou je zvědavost. A vypravit se s laptopem, mikrofonem, běhacími botami a pár kousky spodního prádla v batohu na měsíc a půl do Vietnamu. Ve finále jsem zjistil, že jsem si nemusel brát ani ty tenisky a že spodního prádla by stačilo jeden až dva kousky, ale o tom až nakonec.

Teď v několika bodech k tomu, co je, dle mé skromné zkušenosti, docela užitečné vědět.

Co se dočtete dál Jaké jsou klíčové výhody práce z Vietnamu?

Jak je to s dostupností bydlení ve Vietnamu?

Jak vše funguje s dopravou po městech?