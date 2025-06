Několik členů mé rodiny pobírá opravdu hodně nadprůměrný starobní důchod, mají úspory v milionech a velmi slušný nemovitý majetek. Zdravotně na tom jsou přiměřeně svému věku, bez větších problémů. A přes WhatsApp mě pravidelně bombardují zprávami o tom, jak je všechno špatně nejen v Česku, ale v podstatě na celé planetě. Naštvanost na svět zdaleka nesouvisí jen s vlastním materiálním blahobytem nebo zdravotním stavem.

Takoví lidé sami o sobě nerozhodnou letošní české parlamentní volby. Ale jsou symptomem toho, co se v Česku děje. Samozřejmě to není nějakou českou specialitou, na poměry se nadává v podstatě všude. Nedávno zveřejněná čísla za Česko jsou ale nápadná tím, jak jsou pesimistická. V něčem jsou pochopitelná, například vzhledem k tomu, jak se tu v době vysoké inflace propadly reálné mzdy – vůbec nejvíc ze všech zemí Evropské unie. V některých ohledech je ale český pesimismus neoprávněný. Pojďme si to vysvětlit podrobněji.

