Pozor, tohle není oslavný článek. S mužem, o kterém píšu, se na spoustě věcí neshodnu. Možná na většině věcí. Jenže má pravdu v tom nejdůležitějším. Asi jako Winston Churchill (aniž bych chtěl ty dva srovnávat), který se za svou dlouhou politickou kariéru mýlil skoro ve všem, ale v tom klíčovém, v nutnosti postavit se Hitlerovi, měl pravdu. A svůj postoj dokázal prosadit navzdory silnému volání ve své vlastní politické straně po vyjednávání s nacisty. Když máte pravdu v tom skutečně podstatném, je z hlediska vašeho místa v dějinách nepodstatné, že se mýlíte v jiných záležitostech.

„Krátce po ruské invazi na Ukrajinu mi Tomáš Pojar řekl, že Česko Ukrajincům pošle své tanky. Šokovalo mě to, namítl jsem, že to není možné a že tím budeme Rusy zbytečně provokovat. Ale brzy se ukázalo, že on měl pravdu a já se mýlil,“ řekl mi mimo záznam velvyslanec jedné západní země v Praze. Přesně vystihl podstatu věci – Pojar plánoval masivní podporu Ukrajiny v době, kdy řada jiných zemí přemýšlela spíše o tom, jak se dohodnout s Ruskem poté, co triumfálně obsadí Kyjev. Pojarovi bylo ihned jasné, že takovému vývoji je nutné postavit do cesty vše, co máme k dispozici.

