Oděvní průmysl patří k odvětvím s nejhorším dopadem na životní prostředí. Čím dál rychlejší výroba a módní diktát firem nutí zákazníky pořizovat si do šatníků stále nové a nové kousky. Vnést do nakupování více vědomí je někdy nad jejich síly, zvlášť když jde o mladé a snáze ovlivnitelné lidi. „Sama sebe se vždy ptám, jestli si daný kousek obleču více než třicetkrát. Pokud je odpověď ne, nekupuji si ho,“ říká v rozhovoru slovenská influencerka Natália Pažická. Přináší svým followerům návody, jak o oblékání přemýšlet jinak, udržitelněji. Nově také v reality Show z druhý ruky České televize.

Kdy naposledy jste si pořídila něco na sebe?

Teď se musím zamyslet. Naposledy jsem si koupila upcyklované sako, cropnuté (ustřižené nad pasem – pozn. red.). Ze zbytku látky jsou aplikace na rukávech. Je to od jedné malé české značky. Nenakupuji úplně pravidelně. Jen tehdy, když to pro mě má smysl. Ten nemusí být, že něco potřebuji, protože jinak bych chodila nahá. Pokud bychom se o tom bavili takto, už by pak asi nikdo z nás nikdy nenakupoval. Kousek si koupím, pokud cítím, že bude mít přínos do kolekce oblečení, které už mám. Myslím, že nad oblečením musíme uvažovat dlouhodobě. Sama sebe se vždy ptám, jestli si daný kousek obleču více než třicetkrát. Pokud je odpověď ne, nekupuji si ho.

Je něco, co byste si už nikdy nekoupila?

Už asi osm let jsem si nekoupila nic z fast fashion, protože se mi daří hledat alternativy. Je důležité dodat, že základ šatníku už jsem měla a za těch osm let se mi nijak rapidně nezměnila váha, nebyla jsem těhotná, nepotřebovala jsem tedy šatník příliš měnit. Mám tam kousky deset nebo dvanáct let staré a stále mi slouží. K nim jsem pak už jen doplňovala. Snažím se podporovat lokální tvorbu, malé značky, které upcyklují oblečení, hodně věcí mám z druhé ruky, ze second handů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké triky používají firmy, aby byly „zelené“.

Co se dá čekat od nového pořadu České televize.

O proměně second handů a jejich vlivu na trh.