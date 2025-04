Předpověď počasí vytvářejí superpočítače v několika etapách a každá jim zabere několik hodin. Není to tak dávno, co jednu z etap převzala umělá inteligence a vznikl „hybridní systém“, jaký využívá například European Centre for Medium Range Weather Reports.

Umělá inteligence Aardvark Weather zvládá předpovídat počasí sama za zlomek času, a navíc na běžném počítači. Vyvinul ji tým vedený Richardem Turnerem působícím na londýnském The Alan Turing Institute a na University of Cambridge. Vědci ji představili ve studii publikované vědeckým časopisem Nature.

Aardvark Weather čerpá data ze satelitních snímků i z měření pozemních meteorologických stanic a na jejich základě pak generuje jak globální, tak i místní předpovědi počasí. I když vědci poskytli umělé inteligenci pouhou desetinu všech dostupných dat, stále se přesností předpovědí vyrovnala americké National Weather Service, která využívá desítky složitých počítačových modelů a k tomu i analýzy špičkových expertů. Obrovskou předností Aardvark Weather je flexibilita. Protože se učí přímo z dat, je možné ji rychle „zaškolit“ na nové úkoly pro potřeby konkrétního uživatele. Pro zemědělce v Africe předpoví lokální rozložení srážek, evropským energetikům zase sdělí, jak bude foukat v lokalitách jednotlivých větrných elektráren.

„Aardvark mění současné metody předpovědi počasí. Nabízí rychlejší, levnější, flexibilnější a přesnější předpovědi a transformuje předpovídání počasí v rozvinutých i rozvojových zemích. Je tisíckrát rychlejší než všechny předchozí metody,“ popisuje Richard Turner přednosti nového systému.

„Tohle je jen začátek,“ přidává výhled do budoucna členka týmu Anna Allenová. „Stejný přístup lze snadno využít i pro předpovědi hurikánů, lesních požárů nebo tornád. Kromě počasí se uplatní třeba i při předpovídání kvality ovzduší, pohybů hladiny oceánů či rozsahu zalednění v polárních mořích.“