Většina Čechů si podle Jana Krajhanzla uvědomuje, že klima se mění a je třeba tomu čelit. A souhlasí i s řadou opatření, jako je třeba větší rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Green Deal – neboli způsob, jakým chtějí státy EU snížit nejen emise oxidu uhličitého – však polovina veřejnosti odmítá. Ztotožňuje si ho se zákazem aut se spalovacími motory a bojí se oslabení ekonomiky.

Co je skutečným obsahem a že jsou to často i opatření, se kterými lidé vlastně souhlasí, však ví málokdo. Důvodem je podle něho i to, že ochrana klimatu a Green Deal u nás postrádají své mluvčí, míní sociální a environmentální psycholog.

Jak by se dal český přístup ke klimatu a k jeho ochraně popsat?

Když vycházím z našeho výzkumu České klima i z výzkumů z let předchozích, v našem Institutu 2050 data sbíráme od roku 2015, tak vidíme, že většina české veřejnosti si problém uvědomuje. Máme tu 71 procent lidí, kteří vědí, že změna už probíhá, stejné procento lidí říká, že jim osobně záleží na ochraně klimatu. I podpora pro řadu opatření, která souvisí se změnou klimatu, je dost vysoká, podpora obnovitelných zdrojů se pohybuje kolem 75 procent, zateplování, podpora veřejné dopravy, úspory energií, všude jsme nad 70 procenty, včetně šetrného hospodaření v krajině, na polích. Ale co se stalo symbolem problematiky a má to u české veřejnosti nejhorší reputaci, je Green Deal. Polovina veřejnosti by ho buď zrušila, či oslabila a jen dvacet procent říká, že cíle je třeba zvýšit nebo nechat, kde jsou.

