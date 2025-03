Jen hrstka vědců se dokáže proslavit tak, jako se to podařilo imunoložce Blance Říhové. Léta stála ve vedení Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a posouvala hranice oboru. A imunitě se věnuje dodnes, i když už pracuje „jen“ na poloviční úvazek. Před pár lety napsala knihu o obranyschopnosti lidského těla, a jak sama říká, při přípravě se dozvěděla řadu novinek, které i ji samotnou překvapily. „Imunologie je fascinující obor, stále je v ní co objevovat, zcela jsem jí propadla,“ říká Blanka Říhová, která před osmi lety získala ocenění TOP ženy Česka. Je i členkou Síně slávy tohoto projektu, který letos slaví 20 let. Série rozhovorů HN ke kulatému výročí pokračuje a tentokrát se ptala i patronka ocenění Michaela Bakala.

V teoretické imunologii patříte k naprosté špičce, nedávno jste napsala knihu Jak se dělá imunita. Tak jak?

V první řadě je to očkování, a to víceméně proti všemu, proti čemu se očkovat lze. Je ale třeba naprosto respektovat to, že někdo očkování odmítá. Já jsem se celý život proti chřipce neočkovala, protože jsem měla pocit, že to nepotřebuju. Když pak začal covid, říkala jsem si, že by asi nebylo dobré dostat ho spolu s chřipkou dohromady, tak jsem s tím také začala. A od té doby nevím, co je to rýma, bolení v krku, kašel. Přitom do té doby jsem si tím vždycky pravidelně jednou na jaře a jednou na podzim procházela.

