Její doménou jsou témata, o kterých se ve školách spíše neučí. Historička a podcasterka s českými kořeny tvrdí, že středověké ženy nebyly žádné puťky. V rozhovoru popisuje, kterému českému králi chyběl podle ní rozhled a v Čechách to „podělal“. Ale i to, nakolik nabízí hra Kingdom Come: Deliverance II historicky věrné zobrazení středověkého Česka.

Jméno Eleanor Janega je ve světě populární historie pojem – patří k nejvýraznějším tvářím sítě History Hit a vytváří jeden z nejsledovanějších dějepisných podcastů Gone Medieval. I když historii vystudovala na univerzitě Loyola v Chicagu a učí ji v Londýně, má úzký vztah k české historii – třeba její disertační práce se týkala panování Karla IV. Její doménou jsou ale spíše témata, o kterých se ve školách neučí. A tak během rozhovoru přišla řeč vedle českých vladařů i na sex ve středověku a silné ženy. „Nejenže byla středověká společnost mnohem shovívavější k homosexuálním vztahům ve srovnání s počátky moderní Evropy, z historických dokumentů víme, jak běžné byly homosexuální vztahy obzvláště v religiózním prostředí. Mniši souložící s mnichy a jeptišky s jeptiškami, to bylo tak běžné, že proti tomu musela církev neustále bojovat,“ vysvětluje doktorka Janega. První otázka se nabízí sama a je těžké se jí vyhnout: jak se Američanka dostane ke studiu české středověké historie a jak se naučí poměrně komplikovaný jazyk? Moje babička byla Češka a můj dědeček Slovák, takže jsem vyrostla ve specifickém prostředí a zajímaly mě obě tyto země a jejich historie. Bydleli jsme v Chicagu ve čtvrti plné českých a slovenských imigrantů a tato blízkost k vaší kultuře ve mně budila touhu dozvědět se více. Česky jsem mluvila s babičkou a v rodině jsme žertovali, že bychom se mohli modlit česky a klít slovensky. Navíc jsem si uvědomila, jak přehlížená je historie Českého království, i když bylo ve středověku tak důležité. Řekla jsem si, že s tím někdo musí něco udělat, a zdálo se mi, že je to dobré téma pro kariéru v oboru středověké historie, protože se mu anglicky mluvící odborníci nevěnovali. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jak to bylo se sodomií ve středověku a jak víme, že byla poměrně běžná i v klášterech?

Nakolik nabízí Kingdom Come: Deliverance II historicky věrné zobrazení středověkého Česka?

