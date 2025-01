Samy vůbec nedoufaly, že by jejich vystoupení mohlo vyvolat takovou odezvu. O problémech ve sněmovně mluvila Marie Jílková (KDU–ČSL) s kolegyněmi už alespoň dva roky. Velký ohlas to nemělo. Když ale natočily video, ve kterém popisují, proč znovu už kandidovat nebudou, nastala změna. Možná zapůsobily na jiné ženy, které podobně balancují mezi rodinou a kariérou, možná nalákaly veřejnost na nezvykle drsný popis nefunkční sněmovny. Ta podle nich totiž za peníze daňových poplatníků dělá zoufale málo. „Nemůžu na čtyři roky vypnout roli matky, i když to po mně systém tak trochu chce. Ale budoucí roli poslankyně vypnout můžu, proto jsem se rozhodla znovu nekandidovat,“ popisuje v rozhovoru Marie Jílková.

Říká se vám vzbouřené matky, souhlasíte s takovým označením?

Já jsem s tím na začátku nebyla úplně ztotožněná, ale teď si myslím, že to skutečně docela dobře odráží realitu. Myslím si, že je to opravdu určitý druh vzbouření. Přišly jsme úplně zvenku jako nové poslankyně a zhruba po roce jsme zjistily, že sněmovna není místo slučitelné s normálním životem. Říkaly jsme si, že se musíme pokusit to změnit, aby to fungovalo. To bylo období, kdy jsme řešili pandemický zákon, přespávali jsme v noci ve spacácích, nikdo netušil, kdy vlastně půjdeme domů. Nedalo se na to dívat a vedlo to jen k tomu, že se lidé přestávali politikou zabývat, že jim to začínalo být lhostejné. Tak jsme daly s kolegyněmi dohromady několik bodů, které to měly změnit.

