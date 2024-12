Dnešní mladí nic nevydrží, hroutí se skoro pokaždé, když narazí na překážku či při sebemenší konfrontaci s fakty, jež jsou jiná, než kterým věří. Je jim už třeba kolem třiceti, ale chovají se stále jako děti. Tvrdí to řada kritických hlasů zejména na západ od našich hranic, letos na toto téma vydal knihu Infantilised: How Our Culture Killed Adulthood (Zdětinštělí: Jak naše kultura zabila dospělost) Keith Hayward, profesor kriminologie na univerzitě v Kodani.

Svou tezi dokládá například jednou takřka anekdotickou ilustrací situace, která se prý opravdu stala. Podle Haywarda ale není příliš k smíchu a vypovídá o nastavení značné části mladé generace či podle něj dokonce o její neschopnosti dospět. V jedné instituci opravil starší šéf svou mladou podřízenou ve věku mezi dvaceti a třiceti, že v anglickém slově hamster, což znamená křeček, se nepíše písmeno „p“. Mladá žena ale trvala na tom, že je to správně, protože takto dotyčné slovo vyslovuje. Nadřízený tedy navrhl, že správnost před ní ověří ve slovníku, ovšem zaměstnankyně vytočila v mobilu číslo své maminky, pustila hovor nahlas a v slzách žádala matku, ať šéfovi řekne, aby na ni nebyl „ošklivý“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč se nadřízený v tomto sporu podle osloveného českého terapeuta zachoval špatně?

Jaké chyby vytýkají boomerům příslušníci generace Z a mileniálů a odsouvají proto vstup do „dospělosti“?

Na co si dává pozor profesor na brněnské fakultě sociálních studií při komunikaci se studenty?