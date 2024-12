V NHL mu říkají Ajvn Ajvn. Jemu to nevadí, protože „Ajvn“ byla přezdívka jeho táty, kterou coby junior podědil. „Je to docela cool,“ říká Ivan Ivan. Jak to, že dostal tak zvláštní jméno? „Rodiče mi říkali, že chtěli, abych byl výjimečný. Táta je Marek Ivan, tak nechtěli, abych musel řešit, co je křestní jméno a co příjmení.“

Dvaadvacetiletý hokejista původem z Ostravy, ač nikdy nebyl draftovaný, uspěl na zkoušce u Colorado Avalanche, předloňských šampionů, a uchytil se v jejich nabité sestavě s hvězdami jako Nathan MacKinnon nebo Cale Makar. Dokonce při pár zraněních v týmu se k nim coby zelenáč dostal i do přesilovkové formace a hrál ve druhé lajně. To je z tuzemského pohledu čím dál výjimečnější věc, mladá česká krev se v NHL naplno prosadí opravdu zřídka. Zatímco na přelomu tisíciletí tam hrávalo vysoko přes 70 Čechů, v letošní sezoně se – brankaře nepočítaje – sotva dostaneme na číslo 20. Koncem listopadu poprvé skóroval dvakrát v jednom zápase NHL – v utkání s Tampou.

Ivanův recept na úspěch? „Nemám rád průměr, pořád chci makat. Někdy jsem na sebe asi moc tvrdý,“ říká, když si sedáme v Denveru, domovském městě Avalanche, na kávu v nákupním komplexu Cherry Creek.

Jeho otec byl „pracant“, na ledě nic nevypustil. A také to byl hokejový světoběžník: hrál za více než 20 klubů, vedle Extraligy i v Anglii, Německu a Polsku. A malý Ivan šel všude s ním. Hokej začal hrát v Mladé Boleslavi, pak prošel mládeží ve Vítkovicích. „Začínal jsem relativně pozdě, v pěti šesti letech. Prý jsem se bál brankaře – té jeho masky,“ vzpomíná. „Zpočátku jsem musel vrstevníky dohánět, pak jsem se do toho ale úplně zažral a zlepšil jsem se natolik, že jsem hrál i se staršími. A bylo mi jasné, že můžu uspět.“

Dá se při budování hokejové kariéry vůbec zvládnout studium?

Vystudoval jsem střední školu s maturitou v Ostravě zaměřenou na ekonomiku a podnikání. Kvůli hokeji jsem měl maturitu roztaženou do tří let na ústní, písemnou a praktickou část. Dokončil jsem ji až letos v létě. Byl to fofr: 5. září jsem odmaturoval a 10. září už nastupoval do přípravného kempu v Coloradu. Teď přemýšlím, že bych se dálkově pustil do vysoké školy.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co si myslí o českém hokejovém prostředí?

Čím to, že se do NHL dostává stále méně Čechů?

Jak přemýšlí o investování a čím si udělal radost?