Coby sedmnáctiletého si ho na draftu zamluvil slavný Wayne Gretzky, tehdy spolumajitel hokejového klubu Phoenix Coyotes. Ač byl Jakub Koreis vybrán mezi největšími nadějemi v prvním kole, NHL si nikdy nezahrál a vrátil se do Česka, kde si ho fanoušci nejvíce pamatují z pěti let v dresu Komety Brno a ze hry, která mu na ledě přinesla hodně soubojů, ale málo vstřelených gólů.

V roce 2017 jako třiatřicetiletý hráč extraligy ukončil kariéru a pustil se do další životní kapitoly, která se točí zejména okolo podnikání v nemovitostech a gastronomii a podcastu o hokeji Bomby k tyči. V pořadu zlidověly jeho hlášky „Ty krabe“ či „Pokračuj v dobrej práci“. S trochou nadsázky se dá říct, že Koreis je po kariéře v českém veřejném prostoru známější než jako aktivní hráč.

A v dobrej práci, navíc pěkně výdělečné, pokračuje i on. To u bývalých profesionálních sportovců také nebývá zrovna pravidlem. „Brzy jsem pochopil, že to na NHL ani národní tým nebude, takže nebudu vydělávat raketu, a že musím začít investovat. Není to raketová věda – stačí si přečíst Kiyosakiho knihu Bohatý táta, chudý táta,“ říká v rozhovoru s HN.

