Proč na situaci v Česku nadávají i ekonomicky zajištění lidé, včetně miliardářů či vyšší střední třídy? „Protože objektivní životní standard a subjektivní pocit každého člověka jsou dvě velmi odlišné věci,“ říká sociolog a ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík. Zatímco životní standard se v zemi za 35 let výrazně zvýšil, z průzkumu vychází, že pocitově hodnotí svou ekonomickou situaci jako ke konci 90. let.

Podle Buchtíka prožíváme od listopadu 1989 třetí období, kdy je česká společnost opravdu hodně nespokojená. Může za to více faktorů, jedním je vysoká inflace, a tedy i to, že lidem klesly reálné příjmy. Stejně tak rychleji se měnící situace ve světě. „Máme především velmi nepopulární vládu. Minulé vlády, když byly takto nepopulární, tak padly,“ říká Buchtík.

Roli v „blbé náladě“ také podle něj hraje české „brblalství“, které označuje za jedno z národních specifik. „Nemáme to jako třeba ve Spojených státech, že když se zeptáte ‚Jak se máš?‘, tak odpověď musí být ‚skvěle‘. Vlastně to brblání nemyslím až tak vážně, ale je sociálně nevhodné říkat, že se mám nějak skvěle a nemyslet to ironicky,“ vysvětluje Buchtík a dodává i svou vlastní zkušenost: „Když děláme v rámci výzkumů hloubkové rozhovory, tak když respondenta necháme pět minut říct svůj standardní hejt, tak potom lidi teprve začínají být velmi konstruktivní.“

Buchtík hovoří také o tom, že i když je česká společnost silně nespokojená se současnou vládou, není tak rozdělená, jak se může zdát. A taky vysvětluje, kdy se může nálada Čechů zlepšit.

Jakou náladu má podle vašich průzkumů a pozorování česká společnost?

