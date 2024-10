Pánové, ještě počkejte, poslední hráč ve vaší skupině má zpoždění, jede z daleka.“ Žádosti pořadatele turnaje jsme vyhověli. Už za několik minut se u terčů proslulého šipkařského Yondu baru v pražském Karlíně zjeví vysoký, zrzavý, neplnoletý klučina. Odkládá kufr, slušně pozdraví, na rozcvičení hází tři šipky na terč a jde se na věc. První tři šipky v zápase posílá do triple 20. A pak ještě jednu. Ty další už nejsou tak skvělé, ale soupeř přesto nemá šanci. „Škoda,“ naklání se později ke mně a pokračuje: „Věřil jsem, že tu devítku dám.“

Tady je třeba říct, že většina – i těch profesionálních – turnajů se hraje na určitý počet legů ve hře zvané 501 double out (pokud teď nevíte, která bije, nevadí, berte to jako fun fact). A nejmenší počet šipek, kterými lze jednotlivý leg této hry ukončit, je devět. Lépe to nejde, devět perfektních šipek. Bývaly doby, kdy pořadatelé turnajů profesionálů vypláceli za devítku desítky tisíc liber. Už to nedělají, hráči jsou zkrátka příliš dobří a „devítku“ – s nadsázkou řečeno – hází každou chvíli.

Hlavním důvodem je, že čím dál víc hráčů bere šipky opravdu vážně. (Nejen) profesionálové trénují i několik hodin denně, mnozí z těch nejlepších k tomu přidávají i posilovnu a ani při slovech „mentální kouč“ už se neutíkají schovat. Jistě, šipkám se pořád přezdívá „hospodský sport“. Protože odtud vzešel a pořád se v nich hraje. A jistě, často se při turnajích pije alkohol a hráči ani hráčky většinou nevypadají jako nabušení atleti. To ale nic nemění na tom, že k cestě na vrchol je stejně jako v jiných sportech potřeba dril a sebekázeň.

Klučina z úvodu tohoto textu se jmenuje Adam Gawlas a několik měsíců po svém „zklamání“ se v roce 2019 dostal do finále mistrovství světa juniorů organizace PDC a za dalších několik let se stal prvním Čechem, který na mistrovství světa profesionálů vyhrál zápas. V únoru mu bude 23, devítku sice ještě na velkém turnaji nehodil, ale to přijde. A nebude jediným Čechem, kterému se to podaří. Třeba i v Karlíně.