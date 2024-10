Vypadá to jako pořádně rozjetý karneval. Jde ale o prestižní turnaj ve sportu, který byl ještě donedávna pouhou hospodskou zábavou. Nejlepší šipkaři světa přijeli do Prahy a přiváděli publikum do transu. Nakonec jim málem vypálil rybník český amatér, který si k terči odskočil z vápenky.

Vysoký jalovec, vysoký jako já… Dav ve vyprodané hale v pražských Letňanech burácí z plných plic. Ve třiapůltisícovém hledišti tančí alkoholem mnohdy posilněné skupinky diváků v nejrůznějších kostýmech: šestice Jánošíků, Mexičané, medúzy i banány. V ohlušující vřavě tak trochu zaniká, že na pódiu zrovna začíná velké finále. Nejsme totiž na masopustu, ale v samotném závěru turnaje Gambrinus Czech Darts Open 2024, v němž se během předposledního říjnového víkendu utkali nejlepší šipkaři planety. Obsazení turnaje v rámci série PDC European Tour tedy bylo podobně zářivé, jako kdyby na tenis do Letňan dorazili Alcaraz, Djokovič, Sinner a další. „Praho, jdeme hrát šipky!“ křičel britský moderátor naučenou českou větu, když hecoval publikum. „Darts“ už řadu let nejsou pouze hospodskou zábavou, ale disciplínou vysílanou na nejsledovanějších sportovních kanálech. Přitahuje sponzory a rozdělují se v ní milionové „prize money“. Atmosféra na mezinárodních turnajích v šipkách je značně vzdálená jinému původně barovém sportu, kulečníkové hře snooker, kde jsou divácké reakce minimální. Zato na šipkách se trsá jako na rozpustilém karnevalu a fandí jako v hučícím kotli fotbalového stadionu. S žádným jiným sportem se to nedá srovnat. Je s podivem, že ve hře, kde tolik záleží na soustředění a přesnosti, podávají šipkaři navzdory bouřlivému prostředí špičkové výkony. Anebo právě proto. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Mezinárodní šipkařská asociace pití alkoholu u hráčů toleruje. Co ale musí podepsat ve smlouvě?

Jak to, že 22letý český šipkař Adam Gawlas se dostal mezi profesionály pouhé dva roky poté, co si poprvé hodil šipkou na terč?

Jakou fintu zvolil britský promotér šipek Barry Hearn, aby z nich udělal globální sport? První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

