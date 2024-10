Schválně se zamyslete, jestli jste je dnes jedli. Nebo z nich pili džus. Případně zda byla v nějakém jídle „schovaná“. Jablka jsou nejoblíbenější evropské ovoce a Česko není výjimkou. Každý z nás zkonzumoval v roce 2022, za který jsou poslední dostupná čísla, v průměru 24,7 kilogramu jablek, u druhých nejoblíbenějších pomerančů to byla sotva polovina. Pouze každé druhé v obchodech prodané jablko má však český původ a toto číslo bude ještě letos výrazně horší. Mráz, jaký pěstitelé nepamatují, zničil většinu úrody.

„Počasí si s námi pohrává každý rok. Na to, že kvůli mrazům přijdeme o 10 až 15 procent úrody, jsme si zvykli a není to problém. Letos to však nebyl obvyklý jarní mráz, byl to doslova zimní mráz na sklonku jara,“ říká Tereza Vyšatová, spolumajitelka společnosti Sady Tuchoraz. S 212 hektary jabloňových sadů patří mezi největší pěstitele v Česku.

Vedle teplot hluboko pod nulou, které likvidují pučící květy, bojují však čeští jablíčkáři i s dalšími nepříjemnostmi. Od nedostatku vody přes polskou konkurenci až po houbovité nákazy. Výsledkem je, že jablečné sady rychle mizí z české krajiny.

