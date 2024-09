Tlak na manažery se každým rokem zvyšuje. Velkou součástí je přitom jejich role jakožto koučů a do jisté míry i psychoterapeutů pro své podřízené. Řeší nejen konfliktní situace na pracovišti, ale i do sebe vstřebávají osobní problémy zaměstnanců. Ti totiž očekávají, že je jejich šéf vyslechne, tvrdí experti.

Duševní zdraví pracujících lidí se plošně zhoršuje. Jeden z posledních větších průzkumů na toto téma z října minulého roku, který provedla nezisková organizace Nevypusť duši, ukázal, jak vysoká hladina pracovního stresu v Česku skutečně je. Za svou kariéru se s nadměrným tlakem, který ovlivnil i jejich osobní život, někdy v zaměstnání setkalo 73 procent dotázaných.

Hlavními projevy bylo podráždění, odmítání sociálního kontaktu, ale také nespavost či časté bolesti na hrudi či hlavy. Vyjmenované symptomy jsou přitom možným náběhem na syndrom vyhoření.

Z výzkumu ale zároveň vyšlo, že psychika zaměstnanců stále není v prostředích firem dostatečně běžné téma a probírá se jen v malém procentu z nich. A podobná čísla ukazují i průzkumy z amerického prostředí, kde je situace obdobná.

Například podle letošního reportu tamní Národní aliance duševních nemocí většina zaměstnanců vnímá, že je třeba o psychickém zdraví ve firemním prostředí mluvit výrazně více – a je podle nich na managementu a firemních personalistech, aby takové prostředí vytvořili. A jelikož ve firmách – jak českých, tak amerických – je docházení k psychologovi či psychoterapeutovi stále jen zřídkakdy zaměstnaneckým benefitem, zodpovědnost i za „duši podřízených“ padá obvykle právě na manažery.

Lidé ve vedení týmů na to zároveň nejsou dostatečně připraveni. Zkrátka to neumí, protože je to nikdo nenaučil. A firmy je zatím zpravidla nevedou k tomu, aby si takovou kvalifikaci doplnili. Jak ale ukázala například studie od britské Nottinghamské univerzity, taková investice do vzdělání šéfů se vyplácí. Společnosti, jejichž manažeři prošli školením o práci s duševním zdravím, mají lepší výsledky z hlediska náboru nových lidí a udržení stávajících. Jejich zaměstnanci si také méně vybírají volno kvůli zhoršené psychice.