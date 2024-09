Nástup zeleného očního zákalu čili glaukomu nebolí a zpočátku ani výrazněji nezhorší zrak. Onemocnění se projeví, až když dojde k poškození buněk, které převádějí nervové signály ze sítnice oka do mozku. Ve věkové skupině od 40 do 80 let trpí glaukomem každý třicátý člověk, z nich pak každý desátý pacient oslepne. U seniorů nad 90 let narůstá četnost glaukomu na 10 procent. Odhaduje se, že ve světě žije se zeleným zákalem asi 80 milionů lidí.

Při glaukomu degenerují nervové buňky v důsledku nárůstu tlaku uvnitř oka. Ten může stoupat z mnoha příčin od dědičných dispozic až po životní styl. Stávající léčba cílí na snížení tlaku uvnitř oka a není jednoduchá. Tým irských oftalmologů vedený Jane Farrarovou z Trinity College v Dublinu proto vsadil na záchranu takzvaných gangliových buněk sítnice, které sehrávají roli prostředníka mezi sítnicí a neurony zrakového nervu. Při vzestupu tlaku uvnitř oka tyto buňky hynou a signál ze sítnice se tak do mozku vůbec nedostane. Přístup irských vědců by měl zabrat bez ohledu na to, co onen vysoký tlak vyvolalo. Výsledky jejich experimentů přináší vědecký časopis International Journal of Molecular Sciences.

Farrarová a spol. léčili laboratorní myši, u nichž se v důsledku genetického defektu postupně rozvíjí onemocnění velmi podobné lidskému glaukomu. Zvířatům vpíchli do jednoho oka virus, do něhož genetici vnesli gen kvasinek NDI1. Gen zajistí produkci látky chránící gangliové buňky před nadměrnou zátěží. Rozdíl mezi léčeným a neléčeným okem byl jasně patrný. Virus zvýšil odolnost a přežití také u buněk získaných z oka pacientů se zeleným zákalem a u buněk z oka prasete vystavených v laboratoři enormní zátěži.

Virus s genem NDI1 už se Farrarové a spol. osvědčil při léčbě myší trpících takzvanou makulární degenerací. Také toto onemocnění je u lidí poměrně hojné a terapie je komplikovaná. Genová léčba tak přináší do očního lékařství novou naději.