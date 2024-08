Když to bude kluk, pojmenujeme ho Jakub, a když holka, budeme mít Elišku. Lidé obvykle volí jméno podle toho, jak se jim líbí. Někteří se také intuitivně snaží dohlédnout, jak bude jméno jejich potomka vnímáno společností. A dělají dobře. Jméno má totiž na svého nositele větší vliv, než by se dalo čekat. Přibývá výzkumů, které jej spojují jak s fyzickým vzhledem, tak budoucími úspěchy ve škole, v práci nebo s formováním vztahů.

Letos v červenci vyšla v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences studie tvrdící, že lze pozorovat vztah mezi jménem člověka a jeho fyzickým vzhledem. Lidé podle studie totiž dokážou poměrně úspěšně odhadovat jména ostatních jen na základě jejich vzhledu. Jak je to možné? Podle závěrů výzkumné práce člověk (pod)vědomě mění svůj vzhled tak, aby naplnil očekávání spojená s jeho jménem.

Jak moc tedy může jméno přiřknuté každému jeho rodiči ovlivnit život jednotlivce? Se zajímavými výsledky přišel německý výzkum už roku 2011, který testoval, zdali je možné sledovat v online seznamkách vliv jména jedince na jeho úspěšnost u protějšků. Hypotézou přitom bylo, že pokud záleží na jménech, bude možné sledovat, že lidé s neatraktivním nebo negativně vnímaným jménem se potýkají s nižší návštěvností profilů.

Proběhly přitom tři studie, kdy v rámci první byla porovnávána velmi negativně vnímaná jména se jmény, která naopak Němci mají v oblibě. Příkladem negativních může být Adolf nebo také Kevin či Chantal, kdy první jméno vyvolává asociaci s nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem a další dvě jsou v Německu spojená s nízkou společenskou třídou. Naopak pozitivně jsou vnímána jména jako Alexander nebo Charlotte.

Druhá studie se lišila větším vzorkem v řádu 4000 profilů a zahrnutím jmen, kde nejsou rozdíly ve vnímání tak zásadní. A poslední studie na vzorku téměř 7000 profilů se zaměřila na popularitu jmen podle toho, jak rádi je Němci svým ratolestem dávají. Že je nějaké jméno atraktivní, totiž ještě neznamená, že je populární, a naopak. Nicméně ve všech třech případech výzkumníkům vedeným Jochenem Gebauerem z Mannheimské univerzity skutečně vyšlo, že lidé s „horším“ jménem mají na seznamkách nižší úspěšnost.

Jak je to v Česku

Žádný seznam pozitivně nebo negativně vnímaných jmen v Česku sice neexistuje, nicméně jména jako Adolf (Hitler), Zikmund (Lucemburský) či Janek (hloupý synek z pohádky) jistě nebudou moc dobře vnímána. Co už ale lze přesně zjistit, je popularita jednotlivých jmen v zemi. Pokud by tedy byly výsledky německého výzkumu platné a přenositelné i na české poměry, pak by pozitivní efekt pro dítě v případě mužů měla mít jména Jakub, Jan, Matyáš, Tomáš nebo Adam. V případě žen jsou podle Českého statistického úřadu v posledních 14 letech nejpopulárnější Eliška, Anna, Tereza, Adéla nebo Natálie.

Pokud by se šlo ještě dále do historie, tak nejčastěji v letech 1950 až 2023 vévodil žebříčku nejpopulárnějších jmen Jan, a to hned pětadvacetkrát. Osmnáctkrát byl na vrcholu Petr a sedmnáctkrát Jakub. Nejpopulárnější dívčí jméno bylo pětadvacetkrát Jana, patnáctkrát Tereza a dvanáctkrát Eliška. Statistický úřad ale také sleduje popularitu v závislosti na velikosti obce. Ve velkých městech, kde lze vzhledem k postupující urbanizaci počítat s růstem jejich důležitosti, je nejpopulárnější mužské jméno Matyáš, v případě žen Eliška.

V samotné Praze je pak první trojice nejpopulárnějších mužských jmen Matyáš, Jakub a Adam. U dívek Anna, Sofie a Eliška. Zajímavé je také pozorovat, že jména jako Vítek, Radek, Miroslav či Vojtěch jsou z pohledu popularity spíše venkovská, naopak Mark, Albert, Artur nebo David volí častěji lidé žijící ve městech. Ve zmíněné německé studii výzkumníci uvádí hypotézu, že důvodem, proč může mít jméno na budoucnost dítěte poměrně významný vliv, je fakt, že zde může fungovat efekt sněhové koule.

Učitelé by si měli dávat pozor

Pokud dítě a později i dospělý jedinec čelí nižším očekáváním na základě svého jména, pak má tendenci skutečně naplňovat chování, které si do něj ostatní promítají. A pokud se takto chovají, posiluje se stereotyp a negativní efekty se dále nabalují. David Figlio z Rochesterské univerzity provedl výzkum na zhruba 55 tisících dětí na Floridě, kdy zkoumal, zda je možné sledovat vztah mezi jménem a výsledky ve škole. A skutečně se ukázalo, že jména dávaná spíše černošským dětem jsou spojená s horšími výsledky než v případě jmen četnějších v bělošské populaci. Zajímavý je ale především fakt, že šlo zmíněný jev horších výsledků pozorovat u sourozenců v rámci jedné rodiny, a to dokonce i u dvojčat.

Jinak řečeno, černošské dítě s bělošským jménem má vyšší šanci na lepší výsledky než s černošským jménem. Figlio se domnívá, že důvodem těchto zajímavých vztahů mohou být třeba jen podvědomé předsudky učitelů. Podle výzkumníka lze ale například také pozorovat další zajímavé korelace. Pokud má chlapec žensky znějící jméno (v Česku by to byl třeba Vlasta nebo Nikola), má vyšší šanci, že bude vykazovat problematické chování. A efekt je umocněný, pokud se ve třídě nachází dívka se stejným jménem. U dívek lze sledovat, že pokud mají maskulinně znějící jméno, je u nich vyšší šance studia matematiky nebo přírodních věd. Silně feminní jména zvyšují šanci na studium humanitního oboru.

Podobných pozorování je ale celá řada. Pokud si například člověk ve jméně zobrazí prostřední iniciálu (např. John F. Kennedy), lidé mu pravděpodobně budou přiřazovat vyšší intelekt, než kdyby napsal jen své jméno a příjmení. Lidé se jmény, která se snadno vyslovují, jsou zase hodnoceni pozitivněji než s těmi, jejichž výslovnost je obtížná. Na závěr nutno podotknout, že současný výzkum sice naznačuje, že jméno může do jisté míry ovlivňovat svého nositele, ale pořád platí, že existují mnohem významnější faktory, které rozhodují o budoucnosti člověka. Patří mezi ně genetická výbava, přístup rodičů, vzdělání nebo prosté štěstí.