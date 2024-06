Nebezpečné medúzy. Moře kontaminované splašky. Kameny padající ze skály. Tyto a další podobné nápisy v angličtině se od loňska začaly objevovat na některých španělských plážích. Rozmisťují je tam aktivisté ve snaze zabránit tomu, aby nejhezčí místa zabrali zahraniční turisté. Cedule doplnili drobným textem ve španělštině nebo katalánštině s informací, že zmíněná varování jsou smyšlená a pláže jsou přístupné všem „kromě cizinců a medúz“.

Minulou neděli uspořádali obyvatelé Mallorky demonstraci, o které informovala světová média. Zhruba tři stovky místních obyvatel obsadily jednu z nejkrásnějších tamních pláží Caló des Moro, aby znemožnily návštěvníkům ostrova rozložit tam své ručníky a lehátka a zaplnit populární místo jako obvykle takřka do posledního centimetru. Protestující nesli transparenty s nápisy „Okupujme pláže“ nebo „SOS rezidentů“ a křičeli „Nenechme zničit Mallorku!“

Mnohem větší akce se konala tři týdny předtím, na začátku turistické sezony, kdy do hlavního města ostrovní provincie, Palmy de Mallorca, vyšlo na deset tisíc demonstrantů. Jedno z protestních hesel ve španělštině znělo: „Žijeme z turismu, ale turisté nás žít nenechají“, zdi v ulicích byly počmárány anglickými nápisy Tourists Go Home. Pochod kráčel kolem restaurací, na konci května už slušně zaplněných rekreanty, a překvapení hosté museli přihlížet tomu, když se je část davu pokoušela vybučet jako hráče nenáviděného týmu na fotbalovém utkání.

Daň za popelčinu prosperitu

Jen tři dny předtím se ve městě stala tragédie. Zřítila se terasa jedné z restaurací a mezi kusy betonu zahynuli čtyři lidé a šestnáct dalších bylo zraněno. Mezi zemřelými byla 23letá Španělka pracující za barem, dvě Němky ve věku 20 a 30 let a 44letý Senegalec, který se několik let předtím dostal do médií jako zachránce tonoucího na jedné ze zdejších pláží. Ukázalo se, že podnik neměl licenci, před rokem neprošel bezpečnostní kontrolou. Podle vyšetřovatelů personál restaurace k neštěstí nepřímo přispěl tím, že shromáždil příliš mnoho hostů u jednoho stolu, místo aby návštěvníky rozptýlil po lokále.

