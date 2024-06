Kvasetice na Havlíčkobrodsku mají jen hrstku obyvatel. Při příjezdu je už zdálky vidět nová zářivá fasáda místního zámku dominujícího malé vsi. Na internetu lze přitom snadno dohledat ještě nedávné fotografie, na kterých je objekt ruinou. „Malou Hlubokou“, jak se mu přezdívalo, koupil a zrekonstruoval Lubomír Dvořák, zakladatel a vlastník společnosti Dvořák – svahové sekačky, která v nedaleké obci Pohled vyrábí dálkově řízené žací stroje značky Spider.

Světová konkurence postupně přišla s obdobnými vlastními produkty a především tlak z Asie je podle Dvořáka hodně silný. Na to, jak mu čelit, má odpověď, která je ve své podstatě jednoduchá i složitá zároveň. „Inovacemi. Nevidím jinou možnost,“ říká Dvořák v rozhovoru pro HN. Vedle autonomně řízených sekaček či elektropohonu firma z Vysočiny nedávno vyvinula třeba sekačku, která je šetrná k hmyzu, či prototyp vozidla na odvoz raněných z bojišť na Ukrajině. I díky tomu stroje z Vysočiny směřují do zhruba pěti desítek zemí světa. Koneckonců nutnost ubytovat zahraniční partnery byla pro Dvořáka i původním podnětem pro investici a rekonstrukci zámku v Kvaseticích.

Jak jste přišel k zámku – a proč jste ho vlastně chtěl?

Máme spoustu zahraničních partnerů a mnohdy byl problém je slušně ubytovat. Zároveň jsme potřebovali místo, kdy bychom mohli pořádat školení. Chtěli jsme proto nějakou historickou budovu, pátrali po okolí a narazili na ruinu, která chátrala už 20 let. Dohledali jsme, že ji vlastní královéhradecká diecéze, a vznesli jsme požadavek na odkoupení. Církev to nejdříve zamítla s tím, že chce zámek zrekonstruovat sama. Po čase se však opět ozvali s tím, že bychom se o prodeji mohli pobavit. Za změnou rozhodnutí byla i kuriózní záležitost –že jsem křtěný. To jsem přitom ani sám nevěděl a sami si to dohledali.

