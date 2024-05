Viděl jsem toho hodně a byl jsem velmi spokojen s pokrokem, kterého bylo dosaženo, prohlásil německý polní maršál Erwin Rommel v lednu 1944 po inspekční cestě po opevněních na atlantickém pobřeží.

„Jsem si jist, že obrannou bitvu na Západě vyhrajeme, za předpokladu, že zbude trochu více času na přípravy,“ dodal uznávaný velitel, který byl pro Brity postrachem už od tažení v severní Africe a který dostal od Hitlera úkol zdokonalit atlantický val tak, aby odrazil očekávanou spojeneckou invazi do Francie, k čemuž dostal i jednu skupinu armád.

Čas na přípravy Rommel tehdy ještě měl. Do slavného vylodění v Normandii, jehož osmdesáté výročí si příští týden připomeneme, zbývalo ještě takřka pět měsíců. Že to nestačilo a že britské, americké a kanadské divize doplněné následně i francouzskými jednotkami se dokázaly roky budovaným a propagandou vychvalovaným atlantským valem probít a předmostí posílit natolik, že z něj mohli vyrazit do ofenzivy vedoucí k osvobození západní Evropy, o to se zasloužila řada operací spojeneckých tajných služeb, kterým se povedlo německé vedení naprosto zmást.

Největší chaos do hlav generálů wehrmachtu, a tedy i do obranných plánů vnesly depeše, které si cucal z prstu jeden samouk s ohromnou fantazií a kuráží. Význam muže, který se do služeb Spojenců nejprve „naverboval“ sám, ukazuje fakt, že dostal vysoká vyznamenání od Britů i přímo od Hitlera.

