Poruchy stahů srdečních předsíní, tzv. fibrilace, hrozí především seniorům nad 65 let trpícím vysokým krevním tlakem a obezitou. K rizikovým skupinám se však řadí i špičkoví vytrvalci, například běžci a cyklisté, kteří jsou jinak dokonale zdraví. Vážná nepravidelnost srdečního tepu ukončila kariéru třeba vítězi slavného „pekla severu“ na trati z Paříže do Roubaix, italskému cyklistovi Sonnymu Colbrellimu. Potýkal se s ní i slovenský trojnásobný mistr světa Peter Sagan nebo český profesionál Zdeněk Štybar.

Nedávná studie odhalila, že 40 procent lidí postižených fibrilací srdečních předsíní skončí se srdečním selháním a 20 procent s infarktem. Zatímco rekreační vytrvalci svému srdci prospívají, tvrdě trénující profesionálové si zvyšují riziko fibrilace srdečních předsíní až pětinásobně. U mnoha špičkových sportovců se tato porucha srdečního rytmu projeví až několik let po ukončení profesionální kariéry. Ženy jsou sice vůči kardiovaskulárním chorobám celkově odolnější než muži, ale pro poruchy vyvolané vrcholovým sportem to neplatí. Také profesionální vytrvalkyně čelí až pětinásobně vyššímu riziku fibrilace srdečních předsíní než ženy, které sportují rekreačně.

Studie Pro@Heart vedená kardiologem Andrem La Gerchem z University of Melbourne odhalila u některých profesionálních vytrvalců enormní zvětšení srdečního svalu. Srdce je tak velké, že při tepu naráží na hrudník a páteř. To může vést k zánětům, které jsou už dlouho považovány za jeden z významných spouštěčů fibrilace srdečních předsíní. Dalším rizikovým faktorem se ukazuje dlouhodobá přílišná námaha. Například veslaři zapojení do studie Pro@Heart běžně trénují 20 až 30 hodin týdně. Podle Le Gercheho je jedním z přirozených způsobů prevence srdečních fibrilací zmírnění tréninku. Tento „lék“ však profesionální sportovci obvykle odmítají.