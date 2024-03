Před devíti lety se Rostislav Posker rozhodl vyměnit manažerskou pozici v korporátu za podnikání. Pustil se do rekonstrukce penzionu pro cyklisty pod Králickým Sněžníkem. „Na počátku stála utopická myšlenka, že bych cyklistům nabízel dostupné ubytování a já bych měl kde přespat, kdybych jel na víkend na kolo,“ vzpomíná. Druhé přání se mu sice kvůli pracovnímu vytížení dosud nesplnilo, byznys se ale od té doby podstatně rozrostl.

Firma Kolovna, kterou Posker vlastní z 80 procent, utrží ročně kolem 70 milionů korun a mezi prodejci kol a cyklistického vybavení patří k největším hráčům. Pod společnost dnes patří už dva penziony, bikecentrum, cyklistické prodejny v Praze a Ostravě a také koncept parkovacích a dobíjecích stanic pro elektrokola. Právě rozvoji městské cyklomobility teď Posker věnuje nejvíc času a energie. Přesvědčit manažery firem, aby svým zaměstnancům pořídili elektrokola pro dojíždění za prací, ale není vůbec snadné. „Častokrát mi řeknou, že dojíždění autem je vlastně prima, protože si během té doby vyřeší e-maily,“ říká.

Jaký máte vztah v cyklistice?

Jako hlavní sport jsem měl házenou, ale kvůli nehodě jsem ji musel vyměnit za sport, který by mi tolik nezatěžoval kyčle. Bylo mi doporučeno plavání nebo cyklistika a já si vybral to druhé. Takže to nebyla úplně osobní preference, ale zasáhl osud.

Takže kolo je pro vás spíše sportovní nástroj než prostředek na dojíždění do práce?

Cyklistika pro mě byla především sportem a relaxem, ale jen do doby, než jsem v cyklistice začal podnikat. Od té doby je to pro mě hlavně dopravní prostředek, protože už nemám tolik času, abych mohl trénovat a jezdit jen pro zábavu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč firmy zatím nemají velký zájem o elektrokola.

Kolik budou stát tiny housy, do jejichž budování se nyní Kolovna pouští.

Pro koho budou určeny a proč po 10 letech mohou připadnout obcím, kde vyrostou.

Jaké druhy nabíjecích a parkovacích stanic pro elektrokola Kolovna nabízí.

Jak se snížila marže z prodeje kol.