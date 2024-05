Největší radost má prý z toho, jak pozitivně přijala unikátní medaile veřejnost. Byl to totiž nakonec její minimalistický návrh, který zvítězil. Evokuje zamrzlou ledovou plochu a odkazuje na tradici českého sklářství. Kateřina Handlová (35) se narodila do rodiny sklářských výtvarníků, kteří svou rodinu z Prahy odstěhovali do vyhlášeného kraje sklářů, k Novému Boru. Dětství tak strávila obklopená uměním a řemeslem a i její studijní cesty vedly téměř rovnou sklářskou cestou. Během studií v ateliéru skla u Ronyho Plesla na UMPRUM si na chvíli odskočila k Evě Eisler do ateliéru K.O.V. a po škole pár let dělala asistentku kostýmního výtvarníka. Módu totiž miluje a inspiruje ji při tvorbě více než samotný svět produktového designu.

Více než tři roky pracovala pro Lasvit v Dubaji, kde ji turbulentní svět naučil pracovat ve zběsilém tempu, od rána do noci a často i o víkendech. Díky tomu poznala, že dokáže pracovat na sto procent, když je potřeba, a nikdy nic nepodcení. Jejím prvním úkolem mimochodem bylo navrhnout 140 metrů dlouhou plastiku pro Dubai Mall.

Po návratu do Česka ji po pár měsících oslovili ze sklárny Rückl, jestli by neměla zájem stát se její uměleckou ředitelkou. Dosavadní ředitel Rony Plesl se v té době rozhodl, že se bude soustředit na uměleckou dráhu. Takovou nabídku nemohla před dvěma lety odmítnout a stala se jedinou ženou v kreativním vedení českých sklářských značek. Svou první kolekcí váz plynule navázala na tvorbu svého učitele, podařilo se jí ale propsat do ní svůj autorský jazyk. Při práci si zakládá na ženskosti, v srdci ale má punk.

