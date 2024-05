Vysloužil si přezdívku Frankenstein sportu. V Oxfordu vystudovaný právník, australský byznysmen Aron D’Souza přišel s myšlenkou uspořádat „olympiádu“ bez dopingových kontrol, kde má podle plánů organizátorů padat jeden světový rekord za druhým. Prvnímu známému zájemci o kontroverzní akci, mistru světa v plavání Australanu Jamesi Magnussenovi, přislíbili pořadatelé odměnu milion dolarů, pokud pokoří dosavadní nejlepší světový výkon v možná nejsledovanější plavecké disciplíně: závodu na 50 metrů ve volném stylu. „Naliju šťávu do žaber a do šesti měsíců to bude moje,“ citovala plavce letos v únoru BBC. Kde a kdy přesně se budou Enhanced Games (v překladu vylepšené či obohacené hry) konat, zatím nebylo určeno. Mluví se o příštím roce a některém ze stadionů na jihu USA. Po letních olympijských hrách v Paříži má na Enhanced Games začít „kvalifikace“.

Ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek připouští, že plán zorganizovat závody, které popřou dosavadní filozofii boje proti zakázaným látkám, je nyní častým tématem hovorů kolegů v branži. Nenarazil prý zatím ale na nikoho, kdo by myšlenku „olympiády na drogách“ obhajoval. „Jedno pozitivum mít přece jen budou: oddělí se zrno od plev,“ tvrdí Čížek. „Sportovci, kteří budou ochotni potlačit v sobě morálku a etiku kvůli penězům, které tam jsou asi jedinou motivací, by neměli mít možnost vrátit se zpátky do sportu založeném na pravidlech antidopingu.“

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co se zatím o plánech na tuto akci ví?

Proč tým Enhanced Games zařadil Jarmilu Kratochvílovou do vlastní „síně slávy“?

Jak nyní fungují dopingové kontroly?