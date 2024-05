Už nejsem žena, od zítřka začínám žít jako muž. Ale za rok to možná zase změním. Německý parlament v dubnu schválil zákon, který dovolí lidem ve svých dokumentech změnit pohlaví pouhým oznámením na matrice. Dosud museli zájemci, označovaní obvykle jako transgender, předložit lékařské potvrzení, že trpí takzvaným rodovým nesouladem, nebo rozhodnutí soudu. Nový zákon ale neříká, jak často bude lidem taková změna umožněna. V textu normy, nazývané zákon na sebeurčení, je podle televize ZDF pouze zmínka, že by to nemělo být častěji než jednou za rok.

Právo na sebeurčení pohlaví se týká i dětí, které pro tuto změnu rovněž nebudou potřebovat vyjádření lékaře či psychologa. Mladší 18 let ale musí mít souhlas rodičů. Pokud se rodiče neshodnou, rozhodne soud „v zájmu blaha dítěte“.

Zákon podobně vstřícný k trans komunitě schválilo dříve už Španělsko, Finsko, Norsko, Dánsko a minulý měsíc také Švédsko. Praxe v těchto zemích se výrazně odlišuje od situace v Česku, kde úřední změna pohlaví je povolena pouze dospělým lidem, kteří podstoupí kastraci či sterilizaci. Takový požadavek v EU platí už jen v Lotyšsku a Rumunsku.

Normu prosadila koaliční vláda sociálního demokrata Olafa Scholze, hlasovalo pro něj 374 poslanců, proti jich bylo 251. Předcházela tomu vypjatá diskuse. Zastánci novinky argumentovali tím, že dosud museli trans lidé podstupovat někdy pro ně až ponižující vyšetření, která byla podle nich porušením lidských práv.

Podle kritiků ale může být nová norma zneužívána. Opoziční zákonodárkyně Andrea Lindholzová z konzervativní CSU pro stanici WDR varovala před tím, že zločinci snadno změní svou identitu a zmizí tak dohledu policejních orgánů. Změna jména a pohlaví se totiž už nemusí hlásit na policii. Poslankyně Sahra Wagenknechtová (dříve členka postkomunistické Levice, nyní má vlastní politický projekt) zase upozorňovala, že muži se díky zákonu na sebeurčení mohou v případě válečného stavu vyhýbat povolávacímu rozkazu. Na možné zneužití ve vězeňství ovšem návrh zákona pamatoval. V případě zatčení mají být muži i ženy umístěni do věznic podle svého biologického, nikoli „úředního“ pohlaví.