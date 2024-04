Tato kniha je zpovědí. Provinil jsem se tím, že jsem si náznaků nevšiml mnohem dřív. I já jsem odpovědný za ruskou válku proti Ukrajině. Stejně jako mí současníci a naši předkové. A vinu nese bohužel i ruská kultura, jež všechny tyto hrůzy umožnila,“ začíná Michail Zygar svoji Válku a trest, v níž se věnuje Rusům a Ukrajincům od časů kozáckého velitele Bohdana Chmelnického v sedmnáctém století až po agresi roku 2022. Historické vyprávění kombinuje s vlastními reportážemi a rozhovory, které v Rusku a na Ukrajině pořizoval jako reportér nezávislé internetové televize Dožď. Stanici kritickou k Putinově politice nařídil Kreml ruským kabelovým a satelitním sítím před deseti lety odpojit. Zygarovi hrozil dlouholetý trest za takzvané šíření pomluv o ruské armádě, takže zmizel do Německa.

V tamním exilu vznikla jeho kniha, v níž autor pro Rusko vidí jedinou naději. Procitnout ze snů o ruské výjimečnosti a imperiální slávě. Zygar podotýká, že to bude hodně bolet a bude to těžká odvykací kúra. Když jsem ty řádky četl, vzpomněl jsem si na film Matrix, kde se hlavní hrdina Neo probudí ze spokojeného a klidného, ale virtuálního světa do skutečnosti a bolí ho oči. „Nikdy jsi je nepoužíval,“ říkají mu jeho kolegové.

