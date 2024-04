Hamás zítra propustí všech 134 rukojmích a Izrael za to ukončí válku. Přijali byste takovou dohodu?“ zeptala se izraelská televizní stanice Kan 11 dvou žen. „Ne. Ne s vykřičníkem!“ odpovídá důrazně asi čtyřicetiletá Izraelka v šátku. „Ano,“ reaguje rozhodně její vrstevnice s „hippie“ náramky na rukou. Obě jsou matky mladíků, které islamisté před půlrokem odvlekli a stále vězní na neznámém místě.

Rozdílné reakce z pořadu vysílaného minulý měsíc ilustrují rozdělení izraelské společnosti v otázce, jak přistoupit k vyjednávání s teroristy, kteří loni 7. října unesli 253 lidí a více než polovinu z nich stále zadržují. Hamás za jejich propuštění požaduje svobodu pro stovky svých členů a dalších Palestinců vězněných v Izraeli

Zatímco téměř tři čtvrtiny sekulárních izraelských Židů (73 procent) podle výzkumu zveřejněného v březnu listem Haarec podporuje okamžité propuštění rukojmích a příměří mezi válčícími stranami, mezi ortodoxními je to jen 24 procent.

„Máme co do činění s krutým nepřítelem, a pokud ho nerozdrtíme na prach, bude se k nám vracet a ničit nás. Cítím odpovědnost za svého syna, ale také za jeho sourozence,“ vysvětluje svůj postoj ortodoxní Izraelka Efrat ve zmíněném rozhovoru. Po návratu uneseného dítěte podle svých slov samozřejmě touží, příměří ale odmítá z „racionálních důvodů“. Sekulární matka Shelly smutně poznamenává, že některými spoluobčany byla označena za „egoistku“ jen proto, že chce být co nejdřív se svým synem.



„Musíme se naučit žít s tím, že nesouhlasíme. Respektujeme se, jsme jedna rodina,“ říká v závěru Shelly a obě ženy se obejmou. V izraelské společnosti ale rozdělení stále trvá. Tisíce lidí v ulicích pravidelně žádají tamní vládu, aby válku ukončila výměnou za propuštění rukojmích. Kabinet Benjamina Netanjahua při vyjednávání s Hamásem, které probíhá přes prostředníky, se ale zatím k dohodě neblíží. Podle BBC Hamás minulý víkend odmítl návrh na šestitýdenní příměří, během nějž by propustil 40 rukojmích, převážně žen a dětí.