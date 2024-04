Fotbalová Sparta po letech útlumu a tápání jede. Loni slavila mistrovský titul a letos k němu má našlápnuto znovu. Navíc nejúspěšnější klub tuzemské soutěže uspěl i v mezinárodním srovnání, když postoupil mezi nejlepších 16 týmů v Evropské lize. Do toho má neustále vyprodaný stadion. Generální ředitel Tomáš Křivda chce, aby tohle byl standard a zlatá doba teprve přišla. „Rekordy dneška jsou standardy zítřka,“ opakuje svým kolegům muž, který až na tříletou přestávku, kdy byl na manažerské pozici ve společnosti Ticketmaster, působí ve Spartě už skoro 20 let.

Kde se zrodil vzestup Sparty?

Osobně to spojuji s příchodem Františka Čupra. V tu chvíli se klub začal celkově měnit, následně Tomáš Rosický dostal možnost začít realizovat svoji strategii coby sportovní ředitel. Samozřejmě tam zpočátku ještě nebyly úplně úspěšné sezony, ale bylo znát, že klub už se začíná měnit: kromě nastavování interních procesů došlo například i k investicím do zázemí pro A tým a mládež. Je tam vše potřebné, od regenerační linky přes posilovny po technologie analyticko-taktických nástrojů… To byl začátek lepší práce s hráči a jejich vývojem. A obrovským akcelerátorem byl příchod trenéra Briana Priskeho a jeho týmu. S nimi dorazila mnohem větší náročnost na profesionalizaci veškerého dění, práci jednotlivců a s jednotlivci.

