Ceny nemovitostí se vyvíjí ve stále větších cyklech. Z dlouhých časových řad za vyspělé ekonomiky vychází, že období i prudkost růstu se prodlužují, zároveň ale následují období delších a prudších propadů. A největší výkyvy nastávají v zemích s orientací na vlastnické bydlení. K nim patří také Česko. Jedním z hlavních důvodů, proč od globální finanční krize v roce 2008 prudký propad ještě nezažilo, je nízká nezaměstnanost.

„Netuším, odkud neustále přichází představy, že by něco mělo být trvalé. Vždyť už jsme v poslední době viděli hned několikrát, že v našem světě není trvalé nic. Cykly trvají déle a od poslední finanční krize zase tolik času neuteklo,“ odpovídá sociolog Martin Lux věnující se výzkumu bydlení v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR na otázku, zdali nejsme kvůli stárnutí populace už ve stavu, kdy ani nezaměstnanost výrazně narůst nemůže.

Naopak stran demografie považuje za zajímavý okamžik, když začnou do penze odcházet Husákovy děti, k čemuž dojde už za deset let. V tu chvíli by se podle Luxe mohla oproti dnešku situace na trhu bydlení výrazně změnit.

Co se dočtete dál Co se začne dít na trhu bydlení, až půjdou do penze Husákovy děti.

Proč je iracionální a v rozporu s daty myslet si, že už žádný prudký propad cen bytů nepřijde.

Jaký vývoj cen předpokládá Luxův model využívaný bankami v tomto roce.

Jakým způsobem by bylo možné vyřešit krizi bydlení.